Studenten spinnen tegen kanker 05 april 2018

Studentenclub Spartia hield een spinning voor 'Kom op tegen Kanker', waar 161 deelnemers op afkwamen. De spinning in Spinn-Off in de polyvalente zaal van het bedrijf Sanicomfort in de Kerkstraat in Anzegem bracht 2.014,50 euro op. "De eerste editie was meteen een topper. We bedanken iedereen voor zijn of haar mooie bijdrage", zegt organisatrice Sarah Maes. De spinning werd in goede banen geleid door 'master' Lode Van Wonterghem.





(LPS)