Sterhoek heeft ster terug Foto Joyce Mesdag De Sterhoekmolen heeft zijn ster terug.

Bovenaan de Sterhoekmolen op de gelijknamige wijk in Anzegem prijkt, na jaren afwezigheid, opnieuw een kerstster. "Vroeger was er hier een sterk wijkcomité actief", vertelt Anneleen Deseyn.





"Meerdere keren per jaar werden feestjes of uitstappen georganiseerd. Elk jaar, met de kerstperiode, werden de wieken van de molen versierd, en bovenaan de molen werd traditiegetrouw een kerstster gehangen. Je kon de ster zien vanuit Wortegem, Tiegem, Vichte en Ingooigem. Het was voor vele mensen ook een herkenningspunt, een soort van 'lichtbaken' ook in deze donkere periode." Doordat de drijvende krachten achter het wijkcomité wat ouder worden, zijn er sindsdien steeds minder activiteiten georganiseerd. Al enkele jaren wordt ook de versiering - die bovendien flink versleten was geraakt - niet meer uitgehangen. "Met een aantal mensen willen we nu het wijkcomité nieuw leven inblazen. We waren het er meteen over eens dat er terug een ster moest komen. Dankzij enkele gulle sponsors, en vooral de inzet van enkele wijkbewoners, hebben we dat kunnen waarmaken. De Sterkhoek leeft weer." (JME)