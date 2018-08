Spoorwegovergang bijna maand dicht 25 augustus 2018

De spoorwegovergang op de drukke gewestweg Statiestraat (N382) wordt vernieuwd naar een overweg uit zware betonelementen. Dat type overweg is volgens Infrabel onderhoudsvriendelijk, wat ook gunstig is voor de veiligheid en de stiptheid van het treinverkeer. De werken vinden om veiligheidsredenen vooral 's nachts plaats, wat geluidshinder met zich mee kan brengen voor omwonenden. Door de werken is de overweg in de Statiestraat voor alle verkeer dicht van maandag 10 september tot en met vrijdag 5 oktober. Er zijn omleidingen. Bovendien wordt het treinverkeer op spoorlijn 89 (Kortrijk-Denderleeuw) onderbroken tijdens de weekends van 15 en 16 september en 22 en 23 september. (LPS)