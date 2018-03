Speelplein aan De Wortel opent 02 maart 2018

Aan jeugdhuis De Wortel, bij de rotonde met de Torrebosstraat in Anzegem, is woensdagnamiddag een nieuw speelplein geopend. Het speelplein omvat een palenwoud, twee doelen en een kabelbaan, goed voor een kostprijs van 25.334,22 euro. De gemeente maakt nog werk van vier nieuwe speelpleintjes in de Engelhoek in Vichte en Corbielaan in Kaster en, al gerealiseerd, in de Zurendries in Tiegem en Roterijstraat op de Heirweg. "We kijken ook nog of er een ruimte voor skaters kan komen", zeggen jeugdconsulent Femke Vaneeckhout en schepen van Jeugd Jeremie Vaneeckhout (Groen). "Er is hierover op woensdag 14 maart om 14 uur een overleg in de jeugddienst, waar alle skaters op welkom zijn", aldus Femke en Jeremie. De speelpleinen komen er niet zomaar. Inwoners kregen vooraf met het project 'Doe Ké Zot' zelf inspraak waar en in welke speelruimtes 100.000 euro te pompen. De uitrol van dat plan is nu volop bezig. (LPS)