Spar opent buurtwinkel in Molecule 27 juni 2018

Spar Colruyt Group opent een buurtwinkel in koopcenter Molecule. "We zijn met uitzondering van de sluitingsdag op donderdag elke dag een half uur vroeger en half uur langer open dan Molecule", zegt zaakvoerder Meihdi Daddi. "Dus ook op zondag telkens van 9 tot 19 uur." Er gaan vijftien mensen aan de slag.





Het paradepaardje is de versafdeling met meerdere keren per dag vers gebakken (stok)brood, pistolets en koffiekoeken. Er zijn ook ruime assortimenten kaas, charcuterie en tapas, er is een ervaren beenhouwer en er zijn vaak degustaties met wijn en streekbiertjes.





Nu donderdag is er van 16 tot 20 uur een openingsreceptie in Spar. Bezoekers krijgen een rondleiding, een drankje en stoofvlees met frietjes. (LPS)