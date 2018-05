Spaarbekken houdt water uit huizen 30 mei 2018

Er zijn werken voor een provinciaal spaarbekken met een capaciteit van 30 miljoen liter water aangevat tussen de Landergemstraat en de spoorweg Kortrijk-Oudenaarde, op de Sterhoek in Ingooigem. "Het bekken is voor het zomerverlof af en helpt bij hevige regen om huizen van wateroverlast te vrijwaren", zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). Zo kregen er al huizen water binnen in de Materzeelstraat in Ingooigem. Het water teistert soms ook het kerkhof op de Heirweg bij Anzegem. Het water stroomt bij hevige regen van de Tiegemberg via de Tjampensbeek naar het watergevoelige gebied. "De provincie bekostigt de werken", zegt Devogelaere. "Het spaarbekken is erg belangrijk, zeker met de onweders waar we steeds meer mee te maken krijgen. Het kan tijdens droge periodes door landbouwers gebruikt worden", aldus de burgemeester. Het is niet het enige spaarbekken waar de provincie in investeert in Anzegem. In oktober vatten werken voor een gecontroleerd overstromingsgebied aan nabij de Maalbeek, ter hoogte van de Walskerke- en Kleine Leiestraat in Anzegem. Die waterbuffer van 30.000 kubieke meter is een noodzaak om bij hevige regen de kans op overstromingen in de nabijgelegen industriezone Vijverdam in Waregem drastisch te verkleinen. Er komt aanpalend ook een waterspaarbekken, door landbouwers te gebruiken tijdens droogte. (LPS)