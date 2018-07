Solden kledingwinkel OCMW 16 juli 2018

Solden staan niet voor alle mensen synoniem aan shoppen. Want de aankoop van kledij is voor financieel kwetsbaren een grote hap uit het budget. Het OCMW in Anzegem heeft sinds enkele jaren een tweedehandswinkel waar inwoners met beperkte financiële middelen modebewuste kledij aan een democratische prijs kunnen kopen. Ook in die tweedehandswinkel in de Schaagstraat, aan de achterkant van residentie Heirwege, zijn er deze maand solden. "Je kan er kinderkledij kopen aan 0,25 euro het stuk en andere kledij aan 0,50 euro het stuk", zegt schepen van Armoedebestrijding Jolanta Steverlynck-Kokoszko (CD&V). Wie in de kledijwinkel wil kopen, moet eerst een lidkaart aanvragen. Meer op www.anzegem.be. (LPS)