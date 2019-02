Slachtoffer stofexplosie begraven: duizend mensen nemen afscheid van Matthias Vuylsteke (23) in zee van witte rozen Hans Verbeke

02 februari 2019

18u54 0 Anzegem Verslagen door verdriet hebben zaterdagmiddag in de Sint-Stefanuskerk van Vichte zowat duizend mensen afscheid genomen van Matthias Vuylsteke. De jongeman stierf bij een stofexplosie in een silo. Drie werkmakkers raakten zwaargewond. Het applaus voor Matthias, net na de homilie, klonk oorverdovend. Maar ook de zee van witte rozen waarin de aanwezigen hem hulden, maakte indruk.

De uitvaart startte om 11 uur maar het duurde tot 14.15 uur tot de allerlaatste aanwezige aan de beurt was om de ouders van Matthias de laatste blijken van medeleven kon betuigen. Ongezien, maar niet helemaal onverwacht. Waar bij andere plechtigheden veel volk het voor bekeken houdt na de offergang, bleef de Sint-Stefanuskerk in Vichte goed gevuld tot helemaal op het einde. Het zegt alles over de populariteit van Matthias Vuylsteke, de man die op Valentijn zijn vriendin Alicia Waelkens (26) ten huwelijk zou vragen.

Staande ovatie was kippenvelmoment

Het waren zes voetballers van Eendracht Vichte, de club waarbij Matthias aangesloten was als doelman, die de kist de kerk binnendroegen. Dezelfde zes deden hun vriend ook uitgeleide doen na de uitvaart, van het altaar naar de inkom van de kerk, waar de laatste groet plaatsvond. Op de kist lag zijn keeperstruitje gedrapeerd. De uitvaartplechtigheid stond bol van pakkende getuigenissen van vrienden en voetbalmakkers. Na de homilie vroeg celebrant Jean-Yves Verhaeghe, diaken in Vichte, de aanwezigen om een staande ovatie voor Matthias. Het liet een diepe indruk na. Bij de offergang kreeg iedereen niet alleen een gedachtenisprentje maar ook een witte roos, aangereikt door voetbalmakkers van Matthias. Rond de kist met het stoffelijk overschot stonden zeven vazen opgesteld, waarin iedereen zijn of haar roos in kon stoppen. Op die manier werd Matthias omgeven door honderden bloemen.

Matthias’ omgeving bezorgd voor andere slachtoffers

Opvallend: er waren bijzonder weinig bloemen of kransen als blijk van medeleven. De ouders van Matthias en zijn vriendin hadden daar speciaal om gevraagd. Eerder deze week contacteerden ze ook het gemeentebestuur toen duidelijk werd dat op de gemeenteraad de goedkeuring zou gevraagd worden voor de aankoop van een rouwkrans, ter waarde van 100 euro. De familie vroeg het gemeentebestuur uitdrukkelijk om het geld te willen spenderen aan de zorg voor de andere slachtoffers, die nog in het UZ Gent en het UZ Gasthuisberg in Leuven liggen. De gemeenteraad aanvaardde dat voorstel.