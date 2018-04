Skatepark aan sporthal 17 april 2018

Droom je Anzegem, een project waarbij inwoners hun dromen op een site mochten toelichten, is een succes met 95 ideeën. Meer nog, sommige dromen komen nu ook echt uit. Zo laat het gemeentebestuur nog voor de zomervakantie een skatepark bouwen, aan sporthal Torrebos in Anzegem. De petanquevelden aan de sporthal verhuizen naar een andere locatie. Andere dromen die mogelijk werkelijkheid worden zijn oversteekplaatsen in regenboogkleuren aan scholen, de komst van fruitplukbomen zoals eventueel in de buurt van Tiegembos en een avontuurlijk speelplein met onder meer boomstronken in het Beukenhofpark in Vichte. Alle inwoners die een idee indienden, krijgen feedback waarom hun droom al dan niet haalbaar is. Alle ideeën staan op anzegem.citizenlab.co. (LPS)