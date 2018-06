Sint-Vincentiusinstituut steunt 10 goeie doelen 08 juni 2018

Opmerkelijk project in het Sint-Vincentiusinstituut, waar 26 leerlingen van het zesde jaar verzorging acties op touw zetten voor tien goeie doelen.





De fraaie opbrengst van 13.750 euro gaat naar Kom op tegen Kanker, het Kinderkankerfonds, Think Pink, Bednet, ALS, Villa Samson, het Fonds Emilie Leus, Plan België, het Brandwondencentrum Gent en Make-A-Wish.





"De goeie doelen werden vaak om persoonlijke redenen gekozen", zegt lerares Ann Eggermont. "Zoals het Fonds Emilie Leus omdat ze een vriend in het verkeer verloren of Think Pink omdat een mama borstkanker overwon."





