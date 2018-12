Scheurkalender eert wijlen Stijn Streuvels Peter Lanssens

Het is in 2019 vijftig jaar geleden dat Stijn Streuvels stierf. Het Letterenhuis brengt als eerbetoon in samenwerking met het Streuvelshuis en het Stijn Streuvelsgenootschap een scheurkalender uit, in de oude traditie van de Druivelaar, om zijn literaire erfenis weer tot leven te brengen. Het hele jaar door wordt, blaadje per blaadje, zo de leefwereld van Streuvels weer tot leven gebracht. Je vindt in de scheurkalender niet enkel werken over en van Stijn Streuvels. De kalender omvat ook nieuw werk van Tine Mortier, Frank Adam, Bart Plouvier en het Kortrijks Lettertypecollectief, speciaal voor deze uitgave geschreven. Een scheurkalender kopen kan in de lokale boekhandel of via het Letterenhuis en het Streuvelshuis. Het Streuvelshuis of Lijsternest dateert uit 1905 en bevindt zich in de Streuvelsstraat in Ingooigem. Stijn Streuvels (98) leefde en werkte er tot zijn dood in 1969.