Schepen Christophe Vandererven: “Met dorpsraden speuren naar alle noden”

09 januari 2019

De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen is 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoals in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Anzegem Er zitten drie nieuwe schepenen in het gemeentebestuur van Anzegem: Yannick Ducatteeuw (Inzet) en Anja Desmet en Christophe Vandererven (Samen Eén). Die laatste was voorzitter van Unizo Aktiv’O. Hij is opgevolgd door twee covoorzitters: Marleen Van Eeckhout van Bloemen Pioen en Christophe Vantomme van Broccoli.

Christophe Vandererven (47) blijft wel zaakvoerder van KBC verzekeringen Waranz. Hij is gehuwd met Lucia Synhaeve van optiek Synhaeve en vader van drie kinderen: Marie-Julie (20), Matisse (17) en Julot (10). Vandererven is schepen van Burgerlijke Stand, Lokale Economie, zelfstandigen en KMO, Milieu, Mobiliteit en verkeer, Recyclageparken en Afval, ICT en digitalisering en Inspraak en Communicatie. “Ik ga mee voor het centraliseren van alle gemeentelijke diensten op één locatie (er is sprake van gewezen interieurstoffenweverij Escolys in de Heirbaan, red.), waar Anzegemnaren alles vinden. Dat is efficiënter en toegankelijker. Een gemeente is een ‘bedrijf’. Ik wil met mijn ervaringen als ondernemer hiertoe mijn steentje bijdragen”, zegt Vandererven.

Inspraak burgers

“Ik vind ook inspraak van de burger heel belangrijk. Zo heb je veel meer contact met hen, terwijl zij ook betrokken zijn bij wat er leeft in de gemeente. Een idee is het oprichten en ondersteunen van dorpsraden, zodat we weten welke de noden van elke kern is.”