Ritje naar McDonald's komt man duur te staan 28 april 2018

02u25 0

De 20-jarige J. D.C. uit Tiegem zal zijn uitstap naar de McDonald's in Ronse niet snel vergeten. De man werd onderweg namelijk met 82 km/uur geflitst in de Zonnestraat in Ronse, waar maar 50 is toegelaten en moest zich hiervoor gisteren verantwoorden in de Oudenaardse politierechtbank. Daar kreeg hij een geldboete van 240 euro en 21 dagen rijverbod opgelegd. Aangezien hij op het moment van de feiten minder dan twee jaar over zijn rijbewijs beschikte, moet hij ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. (TVR)