Ring Anzegem: nóg een tracé op tafel BEVOLKING KRIJGT BEGIN MEI MEER UITLEG PETER LANSSENS

24 februari 2018

02u35 0 Anzegem Het traject van de ring rond Anzegem ligt toch nog niet vast. De Provincie legt namelijk nóg een tracé op tafel. Het gemeentebestuur wil inspraak en vraagt ook om een oplossing op korte termijn om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Het provinciebestuur belooft de bevolking van Anzegem begin mei te informeren.

De ringweg moet de drukke N382, die dwars door Anzegem loopt, ontlasten. Toch is er ook protest omdat de impact op het landschap te groot zou zijn. Er ligt nu nog een tracé op tafel. "Omdat het oorspronkelijke traject problematisch is, waar de ringweg de Landergemstraat kruist, tussen de Lange Winterstraat en Nieuwpoortstraat", zegt Stephaan Barbery van de provinciale dienst Ruimtelijke Planning. "We zouden een beek moeten verleggen en geluidswanden plaatsen bij woningen. Dat is te ingrijpend, er is dus een alternatief nodig."





Haalbaarheid

Het nieuwe traject start aan de Grote Leiestraat (N382). Na het kruisen van de Vichtsesteenweg verandert de loop. De weg gaat naar de hoek van de Dompel- en Korte en Lange Winterstraat en loopt zo verder naar de Landergemstraat, nabij de Kouterstraat. Daarna gaat het dwars over de Kouterstraat en de hoek met de Koningskouter tot aan de Berglaan, vlakbij de spoorweg tussen Kortrijk en Oudenaarde. "De haalbaarheid van het alternatief wordt nu verder onderzocht", vervolgt Stephaan Barbery. "Van zodra het milieueffectenrapport af is, informeren we de bevolking. Dat zal eind april of begin mei zijn."





Vier varianten

Vanaf de Berglaan zijn er vier opties. De eerste variant loopt parallel met de spoorlijn, kruist de Belsbruggestraat en sluit nabij de Krommestraat op de Statiestraat (N382) aan. Een tweede loopt ook parallel met de spoorlijn. Maar de spooroverweg aan de Belsbruggestraat wijkt voor een tunnel. Ook de overweg in de Krommestraat verdwijnt. De weg loopt nadien langs twee landbouwbedrijven en het bedrijf Abriso. Om nabij de villa van Koen Damman, directeur van Waregem Expo, op de Bevrijdingslaan (N382) aan te sluiten. Een derde krijgt in de Berglaan een brug over de spoorlijn en loopt zo verder naar de Bevrijdingslaan. Een vierde krijgt ook een brug over de spoorlijn. Maar nadien gaat het in een meer rechte lijn naar de Bevrijdingslaan, waarbij de ringweg ten oosten van huizen in de Zijptestraat blijft. Ook bij deze varianten wijken spooroverwegen. De provincie wil zo snel mogelijk een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), waarin een definitief traject juridisch verankerd is. Daarna is het wachten op geld van de Vlaamse overheid voor de aanleg. Dat kan tot 2030 duren. "De leefbaarheid in de kernen langs de N382 en N36 (gewestweg door Vichte, Ingooigem, Tiegem en Kaster, nvdr.) moet nu beter worden en niet binnen jaren", laat het gemeentebestuur weten. "We vragen om met alle bevoegde diensten een oplossing op korte termijn uit te werken."