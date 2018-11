Project gemeentehuis in kerk 'on hold' 23 november 2018

Het Anzegemse project 'gemeentehuis in kerk' wordt on hold gezet. Het ziet ernaar uit dat het project veel meer zal kosten dan gepland.





De bedoeling was om bij de restauratie de afgebrande kerk het gebouw een tweede functie te geven als gemeentehuis. "We liggen nu al aan een rekening van 7,25 miljoen euro, en we zijn nog niet eens begonnen. We moeten onderzoeken of we niet beter een nieuw gemeentehuis kunnen realiseren." Midden volgend jaar komt er een vloer en dak over de hele oppervlakte van de kerk, zodat de mis er kan blijven plaatsvinden. (JME)