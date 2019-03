Pouleyn moet voorlopig dicht na tweede brand in twee maanden Brandveiligheid moet fors de hoogte in Lieven Samyn/Alexander Haezebrouck

22 maart 2019

18u01 0 Anzegem Ramen- en deurenfabrikant Pouleyn uit Vichte (Anzegem) moet voorlopig de deuren sluiten. Dat besliste burgemeester Gino Devogelaere na overleg met politie, brandweer en de Dienst Toezicht op het Werk. Vrijdagochtend ontstond voor de tweede keer in twee maanden tijd een brand in de stofafzuigingsinstallatie van het bedrijf. In de nasleep van de eerste brand volgde op 25 januari een explosie waarbij één dode en drie gewonden vielen.

Net als twee maanden geleden rukte de brandweer van de zone Fluvia vrijdagochtend rond 6u in groten getale uit naar het bedrijf langs de Nijverheidslaan in Vichte. Opnieuw bleek er brand te woeden in het fijne houtafval dat na de productie wordt afgezogen. Niet naar silo’s op vandaag want die zijn na de dodelijke explosie buiten gebruik en half afgebroken. Het stof belandt op vandaag in containers langs de kant van de weg.

Het vuur was snel onder controle maar de tweede brand in nauwelijks één maand tijd was voor de hulpdiensten een teken aan de wand dat het bedrijf het toch niet zo nauw neemt met de brandveiligheid. Onvoldoende preventieve blusmiddelen, onbeveiligde containers langs de weg, geen brandwerende kledij bij de werknemers,… “Voldoende om een voorlopige sluiting op te leggen”, aldus burgemeester Devogelaere. “De oorzaak van de branden moet gevonden worden. Om dat te kunnen doen, moeten ze de machines stil leggen. Dit weekend zullen aanpassingswerken uitgevoerd worden die de brandveiligheid moeten verhogen. Zo zullen er detectoren komen die een brand erg snel kunnen detecteren. Als er dan een vonk ontstaat, dan kan dat meteen teniet gedaan worden met ingebouwde watersproeiers. Ook rond de containers die geplaatst werden ter vervanging van de uitgebrande silo moeten hekkens geplaatst worden en een brandslang klaar liggen.

Het bedrijf hoopt bij het begin van de werkweek opnieuw te kunnen opstarten maar wenste niet te reageren. Of dat haalbaar is, valt nog te bezien. “De bedrijfsleiding zit ook met de handen in het haar”, weet de burgervader. “Twintig jaar lang hebben ze geen brand gehad. Nu krijgen ze plots met twee branden op korte tijd te maken. Ze willen ook de oorzaak vinden zodat een drama zoals gebeurd is bij de silobrand niet meer kan gebeuren. Mogelijk ligt het soort hout dat ze op dit moment verwerken aan de oorzaak.” Het bedrijf stelt zo’n tachtig werknemers te werk.

De dag na de eerste brand bij Pouleyn kostte een stofexplosie het leven aan Mathias Vuylsteke (24) uit Vichte. Hij was samen met drie werkmakkers van Ruimdienst Cannie uit Oostrozebeke opgetrommeld om de silo waarin de brand had gewoed leeg te maken maar dat liep vreselijk fout. Zijn drie werkmakkers raakten zwaar verbrand en zijn nog altijd volop aan het revalideren.