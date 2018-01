Postbode op rust wordt schepen 19 januari 2018

Schepen Gino Devogelaere (62) legt vandaag in Brugge de eed af als nieuwe burgemeester van Anzegem. Hij volgt zoals bekend wijlen Claude Van Marcke (48) op. Eén en ander betekent ook dat Samen een nieuwe schepen moest aanduiden in opvolging van Gino Devogelaere. Dat wordt postbode op rust Willy Demeulemeester (67) uit Vichte.





Hij krijgt de bevoegdheden Groendienst, Afval en Containerparken, Begraafplaatsen en Dierenwelzijn en deelt de bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken met respectievelijk schepen Rik Colman (CD&V) en burgemeester Gino Devogelaere. Willy Demeulemeester legt in de gemeenteraad van dinsdag 23 januari de eed af als schepen. Hij zit al sinds 2007 in de gemeenteraad. "Het zal niet makkelijk zijn omdat ik er een beetje 'ingesmeten' word, maar ik zie het zitten. En ik doe het voor Claude ook, want ik weet dat hij het zelf op die manier zou gewild hebben", vertelt Willy Demeulemeester.





"We hadden een nauwe band. Ik zal me voor de volle honderd procent inzetten."





Willy Demeulemeester is gehuwd met Micheline van der Elst (62). Het koppel heeft twee kinderen: Glenn en Ine. Hun oogappel is kleinzoon Armand D'hooge (4), die regelmatig bij hen is. Willy is heel graag onder de mensen en houdt van fietsen en wandelen.