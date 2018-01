Plafond OC De Speldoorn verzakt 02u57 0

De twintigste kaarting voor frieten en kroketten van vinkenmaatschappij De Dorpszangers, vandaag vrijdag 12 januari vanaf 18 uur en morgen zaterdag 13 januari vanaf 17 uur, vindt niet in OC De Speldoorn op de Heirweg in Anzegem plaats, maar in CC De Stringe in Vichte. "Het plafond van De Speldoorn is deels verzakt", zegt schepen Gino Devogelaere (Samen Eén). "Het zal ongeveer een maand duren vooraleer de schade hersteld is. Er zijn in die periode zo'n drie activiteiten voorzien in De Speldoorn. Die trekken allemaal naar een andere locatie. Indien die verhuis bijkomende kosten met zich meebrengt, zal de gemeente die dragen", stelt Devogelaere. "We hebben alles geprobeerd om de kaarting toch in De Speldoorn te houden, maar dat is helaas niet mogelijk wegens veiligheidsredenen", zegt Gianni De Feyter namens het voltallige bestuur van De Dorpszangers. "De gemeente zal een bord zetten aan De Speldoorn, waarop iedereen kan lezen dat de kaarting in CC De Stringe in Vichte is. We hopen toch op een succesvolle kaarting te mogen rekenen."





(LPS)