Pedro wint Audi Q3 via wedstrijd in tankstation 01 juni 2018

Groot feest bij tankstation Total Lion aan de Olsensesteenweg in Kruishoutem. Pedro Vandeghinste (40) uit Vichte mocht er een Audi Q3 in ontvangst nemen. Hij won deze via een wedstrijd van Total Assistance. Bij elke tankbeurt kon men raden hoeveel deelnemers er aan de wedstrijd zouden deelnemen en Pedro zat er het dichtste bij. "Ik ben sprakeloos", vertelde Pedro. " Zelf heb ik al een bedrijfswagen. Deze Audi schenk ik dan ook met veel plezier aan mijn vrouw."





(TVR)