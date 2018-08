Pastoor Dufourmont geeft donderpreek REKKEM HERBELEEFT NA 100 JAAR DUITSE BEZETTING EN BEVRIJDING XAVIER COPPENS

20 augustus 2018

02u24 0 Anzegem Geen loopgrachten, bunkers of prikkeldraad vormden de rode draad van de evocatie van de Duitse bezetting in Rekkem. Wél het dagelijkse leven van de inwoners, inclusief een donderpreek van acteur en gelegenheidspastoor Luc Dufourmont. Ook in Anzegem kwam de WOI-geschiedenis tot leven.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd geen slag geleverd in Rekkem, maar de Duitsers beschouwden het dorp wel als 'Etappengebiet'. Het gewone leven ging zijn gang, maar de Duitsers palmden tal van gebouwen in. Het leven in het Etappengebied werd dit weekend herbeleefd om de bezetting en bevrijding 100 jaar later te herdenken. De 400 deelnemers tekenden present op vijftien locaties. Zo werd de Sint-Niklaaskerk vanaf 19 juli 1918 gebruikt als lazaret of veldhospitaal. "Mooi hoe dit door leden van het Rode Kruis wordt nagespeeld", vindt deelnemer Guy Simono. "Er is werk van gemaakt om de evocaties waarheidsgetrouw na te bootsen."





Klaas Delrue

Een bekende Rekkemnaar die deelnam aan de evocaties, was Bevergem-acteur en Idiots-frontzanger Luc Dufourmont. In een vroegere vlasfabriek gaf hij als pastoor Pieter Pieters een donderpreek aan zijn parochianen in zijn gekende stijl. "Beminde parochianen, zie het offerblok daar staan. Wees gul en haal je portefeuille boven. En kom vooral meer naar de kerk. De mannen mogen dan opgeroepen zijn, ik verwacht meer vrouwen in mijn noodkerk die het helaas zonder orgel moet stellen", klonk het. In zijn ouderlijke thuis op de Plaats werd tijdens WOI een noodschool geïnstalleerd. Lucs broer, Bernard, mocht als meester de parochianen onderwijzen.





Om het Duitse leger tijdens WOI te voeden, werd ook elke landbouwer het slachtoffer van opeisingen. Dit gebeurde vanuit het hoofdkwartier Ortskommandantur in de Lauwestraat, het huidige Zenhuis. Maxim Lepere uit Lauwe speelde er soldaat Schimidt. "Hier lazen wij voor dat boeren dagelijks drie liter volle melk moesten afleveren. Ze moesten ook drie eieren per legkip weggeven en het aantal kippen en hanen doorspelen." De wandeling startte in de Dorpshuis waar Klaas Delrue, frontzanger van Yevgueni en voormalige Rekkemnaar, samen met het kinderkoor Hanblechia en harmonie De BIe het lied Niemandsland zong.





Duitse begraafplaats

Ook in Anzegem werden gisteren met een evocatie aangrijpende scènes uit de oorlogsgeschiedenis gebracht. Dat gebeurde door de lokale toneelgroepen. Zaterdag brachten Anzegemnaren al een herdenkingsvoorstelling, met de site van de voormalige Duitse begraafplaats als uitgangspunt. Het herdenkingsweekend werd gisteravond afgesloten met een multimediaal slotspektakel.