Overvallers nachtwinkel gevat 10 juli 2018

Dankzij onderzoek van de lokale recherche van de politiezone Mira zijn twee daders opgepakt die op 12 mei op het Dorpsplein in Anzegem de nachtwinkel hebben overvallen. Rond 23 uur stapte een gemaskerde overvaller toen de winkel binnen en bedreigde de uitbater met een pistool. De uitbater probeerde zich nog te verdedigen door een blikje in zijn richting te gooien. Maar toen er een schot werd gelost, kon de dader toch met zo'n 2.000 euro en de kassa aan de haal gaan. Buiten sprong hij op de bromfiets van een tweede kompaan. De kassa werd wat verderop opengebroken teruggevonden, maar van het geld was geen spoor. D.D. uit Avelgem en een minderjarige uit Heestert (Zwevegem) konden uiteindelijk ontmaskerd worden. Het zijn geen onbekenden voor het gerecht. D.D. zit ondertussen in de cel, V.A. in de gesloten jeugdinstelling in Everberg. (LSI)