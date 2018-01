Oud KSA-leider toch nog veroordeeld voor aanranding NA JARENLANGE GERUCHTEN EN EERDERE VRIJSPRAAK LIEVEN SAMYN

02u46 0 Foto RV Dit artikel verscheen in uw krant op 7 juni 2004. Anzegem Na 25 jaar verdachtmakingen is een voormalig KSA-leider en ex-dorpsvoorzitter van Vichte (Anzegem) veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden en een boete van 3.000 euro voor seksueel misbruik van vier KSA-leden in de jaren negentig en begin de jaren 2000. De veroordeling bevestigde een vermoeden dat al langer leefde onder de inwoners. Na de ophefmakende KSA-moord in 2002 had de toenmalige KSA-leiding Dominique D. (53) al een brief gestuurd met de vraag om voortaan weg te blijven.

Even terug naar een dag die in het collectief geheugen van Vichte gegrift staat. Op 10 juli 2002 schrikt een brutale moord het dorp op. Bruno Callens, 20 jaar toen, steekt aan het KSA-lokaal met een mes zijn vriend en KSA-leider Jeffrey Ottevaere (19) dood. Uit jaloezie omdat Jeffrey een relatie was begonnen met de ex-vriendin van hem. Tijdens het onderzoek blijkt dat Bruno Callens kampt met psychiatrische problemen en waanideeën heeft. Op zijn assisenproces in 2004 verrast Callens evenwel plots met het verhaal dat hij als knaap van 14 jaar seksueel werd misbruikt door een oudere KSA-leider. Hij poneert zelfs dat het trauma dat hij aan het misbruik overhield, aan de basis ligt van de wreedaardige moord die hij pleegde. Een batterij psychologen en psychiaters buigen zich over Callens, maar verklaren hem toerekeningsvatbaar en verwijzen het seksueel misbruik naar het rijk der fabels. Temeer ook andere KSA-vrienden het seksueel misbruik ontkenden en de geviseerde KSA-leider in 2004 werd vrijgesproken.





Ongezonde interesses

Toch werd de aanklacht voor seksueel misbruik niet vergeten in Vichte. "Dat D. ongezonde interesses had, wist iedereen", weet toenmalig jeugdschepen Greet Coucke. Zij verdedigde destijds als advocate ook de familie van de vermoorde Jeffrey Ottevaere op het assisenproces. "D. blééf maar rond die KSA-jongeren hangen, terwijl hij er niets meer te zoeken had. Maar niemand had harde bewijzen tegen hem. En zolang er geen veroordeling was, moest je hem het voordeel van de twijfel geven."





Klachten

Maar binnen de jeugdvereniging gonsde het van de geruchten. "De leden van KSA wisten allemaal dat ze best niet te veel contact hadden met Dominique", klinkt het bij een oud-leider. "De ene generatie leiders gaf dat door aan de volgende." In 2011 en 2013 liepen er opnieuw klachten tegen Dominique D. binnen over seksueel misbruik. Enkele voormalige leden van de KSA, ondertussen dertigers, beslisten om alsnog te getuigen. Zij verklaarden dat ze bij hen thuis of in de woning van D. samen naar pornofilms keken en zichzelf en elkaar bevredigden. "Een complot dat uit nijd en jaloezie tegen hem gesmeed werd", vond D., die verdedigd werd door advocaat Jan Leysen. "Als geruchten blijven aanslepen, wordt het op den duur als waarheid aanzien." D. hield ook op het proces zijn onschuld vol.





Machtsmisbruik

Toch achtten drie rechters hem gisteren schuldig aan aanranding van de eerbaarheid van vier oud-KSA-leden.





Voor verkrachting en misbruik volgde wél een vrijspraak, waardoor hij ontsnapte aan de gevorderde straf van vijf jaar cel. "De man gebruikte zijn positie om de ontluikende seksualiteit van de jongeren te prikkelen en op te wekken om zelf seksuele gunsten te krijgen", klinkt het in het vonnis. De complottheorie veegden de rechters van tafel. Dat één van de huidige slachtoffers ten tijde van de KSA-moord ontkende te zijn misbruikt, was voor de rechters geen element dat voor twijfel zorgde. "Wellicht is het misbruik vele jaren voor de buitenwereld verzwegen, uit schaamte", aldus nog de rechters.





Schaamte

Drie slachtoffers kregen in totaal 12.000 euro schadevergoeding. "Het ging hen vooral om de erkenning", zegt hun advocate Christine Mussche. "Om het gevoel dat ze juist hebben gehandeld door klacht in te dienen. Om er voor te zorgen dat het misbruik zich niet meer zou herhalen. Nu ze ouder zijn, zelf kinderen hebben, vaststelden dat ze niet de enige slachtoffers waren en hun schaamtegevoel wegebde, vatten ze moed om te spreken. Er waren belastende verklaringen van meer dan dertig slachtoffers. En dat tegen een persoon die in zijn dorp toch heel wat aanzien heeft en ook veel goede dingen heeft gedaan." "Ik ben blij dat na al die jaren eindelijk toch klaarheid is geschept", aldus nog toenmalig jeugdschepen Greet Coucke. "Eindelijk mogen we spreken over feiten in plaats van roddels", klinkt het in KSA-kringen. In het dorp zijn er echter ook nog heel wat bewoners die wél in de onschuld van D. blijven geloven. De rechters verbieden D. de komende twintig jaar in het kader van verenigingen nog in contact te komen met minderjarigen. Hij gaat allicht in beroep. Belangrijk: het seksueel misbruik vond nooit plaats tijdens KSA-activiteiten maar altijd in de woning van D. of bij toenmalige KSA-leden thuis.