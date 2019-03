Opnieuw brand bij Pouleyn, waar twee maanden geleden silo vernield raakte LSI

22 maart 2019

12u54

Bron: LSI 0 Anzegem Voorzichtigheid troef, vrijdagochtend bij de brandweer van de zone Fluvia. Net als twee maanden geleden had rond 6 uur houtafval vuur gevat bij ramen- en deurenfabrikant Pouleyn langs de Nijverheidslaan in Vichte (Anzegem).

Niet in een silo zoals de vorige keer, maar in een container. Die stond er om het houtafval op te vangen, nadat eerder in januari de silo waar het houtafval bewaard werd, afbrandde. De brandweer van de zone Fluvia rukte vanochtend in groten getale uit, maar kon weinig doen. In de loop van de voormiddag zou bekeken worden hoe de container met houtafval, waarin vuur zit, op een veilige manier leeggemaakt kan worden. Op 25 januari januari ontplofte er nog een silo in het bedrijf, toen 4 werknemers van een ruimdienst de silo wilden leegmaken. Ondertussen is de ontplofte silo al voor de helft met de grond gelijk gemaakt. Bij de explosie vielen toen drie zwaargewonden en één dode: een 24-jarige werknemer uit Vichte.