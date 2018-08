Op de koffie in vlindertuin 11 augustus 2018

02u34 0

Natuurpunt Krekel Anzegem nodigt liefhebbers op woensdag 15 augustus in de vlindertuin in Vichte uit op koffie met taart. Afspraak in de namiddag tussen 15 en 17 uur aan de KSA-lokalen in het Beukenhof, met ingang langs de Kerkdreef. "Onze vlindertuin wordt jaar na jaar mooier en trekt talloze vlinders en andere ongewervelden aan", zegt Griet Couvreur. "Onze tuin werd al ontdekt door natuurfotografen van heinde en verre die naar hier komen om sublieme vlinderfoto's te nemen. Het is dus zeker de moeite waard. Gids Nik leidt de bezoekers voor of na de koffie rond in de vlindertuin en het geboortebos", aldus Griet Couvreur. (LPS)