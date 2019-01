Ooggetuige Vichte liet arbeiders in de sneeuw rollen om vlammen te doven: “Hun geroep ging door merg en been”

Hans Verbeke

25 januari 2019

18u11 0 Anzegem Zijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers van de silobrand in Vichte en hun families. Maar Angelino Dhondt uit Desselgem had vandaag zélf ook nood aan psychologische bijstand. “De brandende slachtoffers die kwamen aangerend, op zoek naar hulp… Dat beeld zal ik altijd blijven zien”, schudt de 29-jarige man het hoofd. “Hun geroep ging door merg en been.”

Hij zou net aan zijn dagtaak bij het horecabedrijf HLS beginnen toen aan de overkant van de straat plots een enorme steekvlam de omgeving deed baden in het licht. Angelino Dhondt keek verwonderd op. “‘Alweer een brand aan die silo, maar dan veel erger dan gisteren’, flitste het door mijn hoofd”, zegt de 29-jarige man. “Ik belde de brandweer en schetste de situatie. Net na dat telefoontje hoorde ik plots hulpgeroep. Het geschreeuw ging door merg en been. Ik geloofde m’n ogen niet. Ik zag hoe twee mensen in brand stonden en de straat kwamen opgerend.”

Sneeuwresten komen goed van pas

Angelino belde prompt opnieuw het noodnummer 112. “Toen ik haastig de situatie schetste, vroegen ze mij om de slachtoffers te besprenkelen met lauw water. Maar dat was niet onmiddellijk beschikbaar. Daarom riep ik hen toe dat ze zich moesten wentelen in de sneeuw die nog op de oprit van ons bedrijf lag. Ik durfde zelf niet naderen, omwille van de vlammen. Een van de slachtoffers vroeg me verscheidene keren hoe zijn gezicht er uitzag. Ik kon het antwoord niet over mijn lippen krijgen.”

Er rollen tranen bij Angelino als hij vertelt over het leed waarmee de slachtoffers geconfronteerd werden. “Dit wens je je ergste vijand niet toe. Die hulpeloosheid heeft me zwaar getroffen. Die mensen vochten voor hun leven, het was pure horror.”

Noodlot slaat toe in bedrijfje met zes werknemers

Bij Ruimdienst Cannie, het levenswerk van Stefan Cannie uit Oostrozebeke, komt het drama hard aan. “We zijn een klein bedrijf met zes medewerkers”, zegt de echtgenote van de zaakvoerder. “Eigenlijk zijn we allemaal een beetje familie van elkaar. Onze band is uitstekend en we hebben 300 procent vertrouwen in onze medewerkers. Dat het noodlot hen en ons nu zo zwaar treft, is moeilijk te aanvaarden. Hebben onze mensen iets verkeerd gedaan? Het zou me verwonderen, want ze zijn heel goed in wat ze doen. Matthias, die nu overleden is, werkte bijna vijf jaar bij ons. Hij was vertrouwd met elk facet van onze activiteiten, een prima kracht. Ook Alexander, die bijna 30 is, behoort al lang tot het bedrijf. Axel, die in april 22 wordt, en Ziggy (20) zijn een stuk jonger en dus nog niet zo lang in dienst. Allemaal kunnen we het bijzonder goed met elkaar vinden. Ik vraag me af of we deze verschrikkelijke klap ooit te boven zullen komen.”

Over wat er precies is foutgelopen, kan de vrouw zich niet uitspreken. “We weten het gewoon niet. Hopelijk brengt het onderzoek snel duidelijkheid. Al zal dat maar een magere troost zijn. Onze aandacht gaat nu eerst en vooral naar onze jongens en hun familie.”

Arbeiders zeker tot dinsdag technisch werkloos

Het drama heeft ook grote praktische gevolgen voor het ramen- en deurenbedrijf Pouleyn. Er kan niet meer geproduceerd worden, de zowat tachtig werknemers zijn minstens al tot dinsdag technisch werkloos. In de silo waar de brand woedde, zullen gaten gemaakt worden. Daarin komen roterende sproeikoppen die de inhoud van de silo naar buiten zullen doen vloeien. De smurrie zal worden opgevangen en weggebracht. De brandweer blijft minstens nog tot morgenochtend op de site aanwezig.