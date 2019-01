Ontplofte silo wordt leeggemaakt door gespecialiseerd bedrijf AHK

26 januari 2019

16u54 0 Anzegem Bij het bedrijf Pouleyn in Vichte zijn ze bezig met de silo waar vrijdagmorgen een ontploffing gebeurde en één arbeider dodelijk gewond raakte, leeg te halen. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. “We proberen de smurrie los te maken door er water op te spuiten, dat kan enige tijd duren”, klinkt het.

Bij het poorten- en ramenbedrijf Pouleyn is de verslagenheid nog steeds enorm groot na het vreselijke ongeval vrijdagmorgen. Vier arbeiders van een externe firma wilden toen de silo leeghalen nadat daar donderdag een brandje was in geweest. Bij het openen van de silo ontstond een steekvlam. Alle arbeiders raakten zwaar verbrand, één arbeider, Matthias vuylsteke overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De drie anderen raakten ook zwaar verbrand en worden in een coma gehouden. Ondertussen is een ander bedrijf bezig om de zwaar verbrandde silo leeg te halen. “We proberen de smurrie los te maken door er water op de spuiten want het is volledig vastgekoekt”, vertelt de zaakvoerder van het reinigingsbedrijf Derudder Cleaning. De brandweer blijft momenteel ter plaatse stand by mocht er nog iets gebeuren.