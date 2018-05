Ok naar Samen Eén 02 mei 2018

OK (onafhankelijken) stapt over van CD&V naar Samen Eén, van burgemeester Gino Devogelaere. De bekendste OK-leden zijn schepen en ondernemer Johan Delrue, Tine Temmerman en Nicolas Duquesnoy. "Nu CD&V wil samenwerken met Eendracht, lijkt het ons in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen wijs om CD&V in alle sereniteit te verlaten", zegt Johan Delrue. "We geloven in Samen Eén. Het is een gevarieerde groep met een mix uit de hele bevolking, zowel naar gemeentes als bevolkingslagen toe", aldus Delrue. Eerder scheurde ook Groen zich al van CD&V af. Groen zit nu in de nieuwe politieke beweging Inzet ingebed, met schepen-lijsttrekker Jeremie Vaneeckhout. Opvallend: nu Eendracht en CD&V de handen in elkaar slaan, is er op papier geen oppositie meer in Anzegem. (LPS)