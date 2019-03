Nieuwe houtsoort oorzaak branden bij Pouleyn LSI

27 maart 2019

17u34

Bron: LSI 0 Anzegem De oorzaak van de branden in de afzuigingsinstallatie bij ramen- en deurenfabrikant Pouleyn in Vichte (Anzegem) ligt bij een nieuwe houtsoort die gebruikt werd bij de productie. Dat is volgens burgemeester Gino Devogelaere de conclusie van de bedrijfsleiding en de branddeskundige.

“De nieuwe houtsoort zal uit productie worden genomen. Hopelijk blijft het bedrijf voortaan van branden gespaard”, aldus Devogelaere. Of dat ook betekent dat de bestuurlijke, voorlopige stillegging van de productie van het bedrijf in de Nijverheidsstraat opgeheven wordt, is voorlopig onduidelijk. Er moest ook werk gemaakt worden van een sprinklerinstallatie, rook- en branddetectie en beveiliging van de containers die dienst doen als opvangplaats voor het afgezogen houtafval. “Voor groen licht is het wachten op de arbeidsinspectie”, aldus nog de burgervader. “Verwacht wordt dat het bedrijf donderdag toch de productie opnieuw zal kunnen opstarten.”

De verplichte stopzetting van de productie kwam er nadat vrijdagochtend een tweede keer in twee maanden tijd brand was uitgebroken in de stofafzuigingsinstallatie. In de nasleep van de eerste brand volgde op 25 januari een explosie, waarbij één dode en drie gewonden vielen. De administratie en plaatsingsdienst van het bedrijf was niet getroffen door de voorlopige maatregel.