Netwerk voor hulp blijft groeien 19 juli 2018

02u30 0

Het Anzegems Netwerk voor Aanvullende Hulp (Annah) bestaat 10 jaar. Het helpt senioren of personen met een zorgvraag met kleine taken in en om een huis die maximaal een kwartier duren. Ook mogelijk zijn bezoekjes om een kopje koffie te drinken en wat bij te praten, samen wandelen of boodschappen doen en vervoer regelen naar bijvoorbeeld een dokter, kapper of activiteit van een vereniging. Er maken al 359 bewoners gebruik van Annah. Ze krijgen hulp van 29 enthousiaste vrijwilligers. "We zaten eind 2017 aan 4.012 prestaties op jaarbasis, eind 2008 waren dat nog 44 prestaties", zegt schepen van Sociale Zaken Jolanta Steverlynck-Kokoszko (CD&V). Info: www.anzegem.be/producten/annah. (LPS)