Neos Vichte viert 50-jarig bestaan Peter Lanssens

15 januari 2019

15u41 0 Anzegem De afdeling van het Netwerk van Ondernemende Senioren (Neos) in Vichte bestaat 50 jaar. Dat is vandaag gevierd met een misviering in de Sint-Stefanuskerk, gevolgd door een academische zitting en uitgebreide receptie in Salons Rembrandt. Neos Vichte telt 180 leden. Die komen niet enkel uit Groot-Anzegem, maar ook uit Zwevegem, Otegem, Deerlijk, Waregem, Desselgem, Kortrijk, Avelgem, Kluisbergen en Bavikhove.

De leeftijd van de leden varieert van 58 jaar tot boven de 90 jaar. Er is tweemaandelijks een ledenvergadering in Salons Rembrandt. Een voordracht, causerie of toneel, koffietafel, gezellig samenzijn en kaarten behoren tot het vast programma, net zoals een jaarlijks nieuwjaarsdiner en zomerbarbecue. Er is verder een aanbod sport met onder meer wandelen, fietsen en petanque. Eveneens op het jaarprogramma: daguitstappen met bijvoorbeeld stads- en bedrijfsbezoeken én een meerdaagse reis. Dit jaar staat Turijn op het programma. Het bestuur omvat dertien leden en zeven wijkmeesters. De voorzitter van Neos Vichte is Marijke Parmentier. Secretaris van de seniorenvereniging in Vichte is Myriam Van Craeyenest.