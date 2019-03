Neos steunt voedselbedeling Sociaal Huis Peter Lanssens

20 maart 2019

De afdeling van Neos in Vichte schenkt 540 euro aan de voedselbedeling van het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis gebruikt het geld om een diepvries en koelkast te kopen. Inwoners van Anzegem en deelgemeenten die het financieel moeilijk hebben, kunnen maandelijks een voedselpakket afhalen. Enkel mensen met een inkomen onder de Europese armoededrempel komen in aanmerking. Het aanbod omvat momenteel vooral droge voeding en conserven zoals rijst, melk, suiker, pasta en bloem. Het is de bedoeling om het gamma uit te breiden met verse voeding. Zodat de voedselbedeling in Anzegem straks ook beroep kan doen op het aanbod van de Voedselbank en Foodact 13, het recent gestarte regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten.