Molecule opent binnenspeeltuin Minicule 19 juli 2018

Koopcenter Molecule opent Minicule. Dat is een binnenspeeltuin van 265 vierkante meter voor kinderen van 4 tot 11 jaar, goed voor een investering van 160.000 euro. "Om jonge gezinnen en hun kinderen meer beleving aan te bieden", zegt zaakvoerder Jens Govaert. Minicule heeft een maximumcapaciteit van honderd bezoekers. Het omvat onder meer een glijbaan, ballenbad, mini-autootjes en kruiptunnel. Er is toezicht in de met airco gekoelde en geluidsgeïsoleerde binnenspeeltuin. De toegang is gratis voor klanten van Molecule, Brantano, Fun, Hans Anders, Pearle, Spar en het restaurant. Minicule ligt tussen de kassa's en de horecavleugel, waardoor ouders een oogje in het zeil kunnen houden. Minicule werkt ook feestjes voor jarige kinderen uit, met pannenkoeken en ijsjes. De opening is op zaterdag 21 en zondag 22 juli. Fun zorgt op het openingsweekend voor 125 gratis goodiebags voor de eerste bezoekertjes. (LPS)