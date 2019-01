Mobiele camera volgt sluikstorters, bermborden eren strijders tegen zwerfvuil Peter Lanssens

10 januari 2019

08u08 0 Anzegem “Wij houden het hier proper. Jij toch ook?” Die leuze geven de Mooimakers van Anzegem mee. Er zijn begin januari zes bermborden geplaatst in samenspraak met de afvalintercommunale Imog. De borden tonen vrijwilligers en de gemeentelijke opruimploeg, om een gezicht te geven aan de personen die gedreven mee aan een nette omgeving werken. Tegelijk wordt in Anzegem een mobiele camera ingezet, om sluikstorters op heterdaad te betrappen.

De opvallende bermborden staan in de Bevrijdingslaan in Kaster, de Tieboutslaan in Tiegem, de Benoitstraat in Vichte, in Grijsloke, aan het recyclagepark in de Landergemstraat in Anzegem en in de Streuvelsstraat in Ingooigem. Geen lukraak gekozen locaties, maar plaatsen waar er problemen zijn met zwerfvuil. “We drijven de controles op en zetten een mobiele camera in, om sluikstorters te betrappen”, waarschuwt schepen van Afval Christophe Vandererven (Samen Eén). Wie als sluikstorter geïdentificeerd wordt, riskeert een GAS-boete tot 350 euro.

Extra Mooimakers nodig

Er zijn in Anzegem vijftien Mooimakers-vrijwilligers actief. Het gemeentebestuur bedankt hen en roept inwoners op mee een nette omgeving na te streven en zich te laten registreren als Mooimaker. Dat kan bij de gemeente of bij Imog: duurzaamheid@imog.be. Mooimakers krijgen een opleiding en opruimmateriaal en zijn verzekerd.