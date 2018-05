Met Marino Punk rond het kampvuur 15 mei 2018

De leerlingen van de vijfde en zesde klas van vbs De Beukennoot beleefden op school een fantastische tweedaagse. "Ze gingen dit jaar niet op zeeklas, maar mochten dinsdagavond op school en dus buitenshuis slapen. Met een fuif, een frietkraam en liedjes zingen met accordeonist Marino Punk rond het kampvuur hebben ze zich rotgeamuseerd", vertelt mama Veronique Coppens die samen met enkele ouders en leerkrachten ook op school bleef slapen. Broer en zus Mathis (zesde leerjaar) en Louise Dewaele (vijfde leerjaar) bleven in een tent slapen. "Maar erg lang hebben we niet geslapen, want tegen 6.30 uur was iedereen wakker" zegt Mathis.





(XCR)