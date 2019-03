Met 170 km/u naar huis na voetbalwedstrijd LSI

21 maart 2019

14u08

Een 28-jarige automobilist uit Avelgem is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 800 euro. Op 12 augustus 2018 haalde een politiepatrouille op de weg tussen Anzegem en Tiegem (Anzegem) maar liefst 170 kilometer per uur om het voertuig van Ben M. te kunnen bijhouden. De hoge snelheid van de wagen was de agenten nog voor de dorpskern van Anzegem al opgevallen, waardoor ze al achter hem aan reden. In de dorpskern zelf liet M. zijn snelheid even tot 65 kilometer per uur zakken, maar voorbij het dorp gaf hij opnieuw plankgas. M. was die zaterdagnacht rond 1.30 uur op de terugweg van een wedstrijd van Zulte-Waregem. Hij bleek geen alcohol gedronken te hebben, maar moest wel meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Daar blijft het bij. Hij moet wel een fikse boete betalen.