Mensenmassa neemt afscheid van verongelukte quadrijder (16) 30 juli 2018

02u23 0 Anzegem In de Sint-Pieterskerk hebben zaterdagvoormiddag ruim 1.500 mensen afscheid genomen van Thibault D'Haene. De tiener stierf op zondag 22 juli, drie dagen nadat hij langs de Anzegemseweg in Wortegem-Petegem met zijn quad in botsing kwam met een auto.

De dorpskerk was veel te klein zodat honderden mensen de plechtigheid noodgedwongen buiten op een groot scherm moesten volgen. Een gemaaid graanveld aan de achterzijde van de kerk deed dienst als gelegenheidsparking. Enkele mensen die tijdens de uitvaart onwel werden, kregen verzorging door medewerkers van het Rode Kruis die preventief ter plaatse waren. Witte bloemen, als teken van hoop, vulden de kerk. Bij de sobere kist prijkte een mooie foto van de 16-jarige Thibault.





Tientallen jongeren van KLJ Ingooigem, waar de tiener uit Kaster ook bij aangesloten was, brachten hulde aan hun overleden makker. Margot, de zus van Thibault, bracht tijdens de plechtigheid een kleine tractor naar het altaar, verwijzend naar het feit dat haar broer recent zij rijbewijs had gehaald om met de tractoren te mogen rijden van zijn vader Karl, die een grondwerkenbedrijf runt. Isabelle Vanhoutte, de mama van Thibault, bracht een foto naar voor. Ook vrienden van het Waregemse VTI, waar hij school liep, deden dat. Leden van KLJ brachten het blauwe bewegingshemd met daarop z'n bijnaam ('de Poes') en het obligate rood-witte sjaaltje naar voor. (VHS)