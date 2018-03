Man zonder rijbewijs maakt brokken 22 maart 2018

02u39 0

De 24-jarige A. V. L. uit Tiegem kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 2.200 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat hij, zonder over een rijbewijs te beschikken, een ongeval veroorzaakte met de wagen.





Zo verloor hij op 21 oktober vorig jaar in Ronse de controle over zijn stuur. Daarbij botste hij tegen een tegenligger om nadien ook nog twee stilstaande voertuigen te raken.





Het voertuig van de man bleek ook niet gekeurd. "Ik ben dom geweest", besefte de chauffeur, die intussen wel aan zijn rijopleiding is begonnen.





(TVR)