Man slaapt roes uit in wagen 23 mei 2018

T. N. uit Anzegem is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro nadat hij in dronken toestand zijn roes lag uit te slapen in zijn wagen. Naast de geldboete kreeg hij ook twee maanden rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in zowel medische als psychologische proeven. (TVR)