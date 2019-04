Man (51) voor rechter na verspreiden kinderporno Alexander Haezebrouck

17 april 2019

Een 51-jarige man uit Anzegem riskeert een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. M. C. kwam in het vizier van de politiediensten nadat zijn IP-adres werd gevonden door een gespecialiseerde dienst in Brussel. Tijdens een huiszoeking op 21 oktober 2017 nam de politie zijn computer en harde schijven in beslag. Daarop werd expliciet beeldmateriaal van kinderporno gevonden. Nadien maakte de man zich opnieuw schuldig aan het verspreiden van kinderporno, opnieuw werd een huiszoeking gehouden op 27 mei 2017 en werden enkele zaken in beslag genomen. M. C. bekende af en toe kinderpornografische foto’s verstuurd en ontvangen te hebben via de chatsite Bullchat. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 800 euro. Vonnis op 24 april.