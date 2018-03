Man (39) riskeert celstraf nadat hij vader hersenbloeding bezorgd 08 maart 2018

Een 39-jarige man uit Anzegem riskeert een gevangenisstraf van acht maanden nadat hij op 21 juli vorig jaar zijn vader een hersenbloeding bezorgde tijdens een discussie met zijn ex-vriendin.





Michael N. belde midden in de nacht aan bij zijn voormalige vriendin om te vragen of hij bij haar mocht overnachten. Ze weigerde, maar hij slaagde er wel in om de woning te betreden. Er ontstond een ferme ruzie waarna de vrouw de ouders van Michael opbelde. Toen de vader wou tussenkomen, sloeg de man zijn vader en duwde hem omver. De vader kwam slecht neer en liep een hersenbloeding op. Hij was één maand arbeidsongeschikt. Ook de ex-vriendin kreeg een klap met de vlakke hand. Hij riskeert ook een boete van 400 euro. Vonnis op 26 maart. (AHK)