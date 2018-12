Lust in ‘t Schoone brengt Franse komedie Peter Lanssens

10 december 2018

Theater Lust in ’t Schoone uit Ingooigem brengt komende zaterdag de première van ‘Ik heb Paul zijn sleutel’. De Franse komedie vertelt in grote lijnen het verhaal van inbreekster Sofie, die tijdens een stormachtig weekend in het verlaten appartement van bon vivant Paul belandt. “We gaan voor zes volle zalen”, zegt regisseur Ludwig Poignie. “Dat zou betekenen dat onze toneelgroep in een jaar tijd zeventien volle theaterzalen scoort, want Boeing Boeing in december 2017 en Au Bouillon Belge in april 2018 waren al goed voor respectievelijk zes en vijf volle zalen”, aldus Poignie. Auteur van ‘Ik heb Paul zijn sleutel’ is Francois Scharre. De Franse komedie werd de voorbije vijf jaar ruim 450 keer gebracht. Dat was niet enkel in Frankrijk en België, maar ook in Zwitserland en Canada. Acteurs zijn Rosi Byttebier, Ilse Naessens, Charlotte Desplenter, Caroline Delombaerde, Sabrina Naessens, Pieter en Stefaan Demerie, Dieter Santy en Jentel Vanhoutte. Er zijn opvoeringen in de Hugo Verriestzaal op Ingooigemplaats op 15, 22, 26 en 27 december om 20 uur en op 16 en 23 december om 17 uur. Inkom is 8 euro. Info: www.lustintschoone.be.