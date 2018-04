Lust brengt communautaire klucht 09 april 2018

Theater Lust in 't Schoone brengt met Au Bouillon Belge een communautaire klucht waarin de overleden baas van het gelijknamige baancafé-restaurant zijn horecazaak overlaat aan drie geadopteerde kinderen: Vlaming Jos, Waal Astère en de Brusselse Marie-Agnès. De satirische komedie hekelt de Belgische gewestvorming met zijn complexe compromissen. Het stuk van auteur Walter van den Broeck is ook een eerbetoon aan Marnix de Craemer, de overleden voorzitter van Lust in 't Schoone. Ludwig Poignie is regisseur. Er zijn voorstellingen op vrijdag 13, zaterdag 14 en zaterdag 21 april om 20 uur en zondag 15 en 22 april om 17 uur, in zaal De Linde in de Sint-Antoniusstraat. Info: www.lustintschoone.be. (LPS)