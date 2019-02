Lijdensweg stilaan ten einde, Bistro BiBoo negen maanden na brand weer open: “Het doet deugd dat de mensen ons niet vergeten zijn” Hans Verbeke

13 februari 2019

20u04 0 Anzegem Met een brede ‘smile’ verwelkomden Laura Soetens (40) en Stijn Deleersnyder (41) woensdagavond voor het eerst opnieuw gasten in hun Bistro BiBoo, in de Heuntjesstraat in Anzegem. Het populaire restaurant was negen maanden dicht, na een allesverwoestende brand. “We hebben er een financiële kater aan overgehouden maar zien het nu weer helemaal zitten”, zegt het koppel. “En het doet deugd dat de mensen ons blijkbaar niet vergeten zijn.”

Dankzij het alarm en de alerte overburen kon het horecakoppel vorig jaar in mei op het nippertje ontsnappen aan de zware brand. Dochter Noa, nu 11, verbleef die nacht bij haar oma. De materiële schade was enorm. “De keuken was compleet verwoest”, vertelt Laura. “Op andere plaatsen was de schade minder groot. We konden er niet meer blijven wonen, ook al omdat er geen elektriciteit meer was. Er zat niks anders op dan een appartement te huren.” Sinds eind december woont het gezin weer boven de zaak. “Nog niet alles is afgewerkt maar we zijn blij dat we weer thuis zijn”, zegt Laura.

Ledverlichting

Het koppel besloot vlak na de brand om er alles aan te doen zo snel mogelijk weer de deuren van Bistro BiBoo te openen. “Maar dat bleek niet zo eenvoudig”, weet Laura. “Het duurde lang voor alle expertises achter de rug waren. De deskundige van het parket kwam liefst vier keer langs om dan uiteindelijk te besluiten dat de brand allicht is ontstaan aan de ledverlichting in de keuken. Of dat klopt, zullen we allicht nooit weten. Al die tijd mochten we ook niet beginnen met de opkuis, laat staan aan de heropbouw. De zomer was al bijna voorbij toen eindelijk de frigo’s mochten leeggemaakt worden. Stel je voor, na maanden zonder elektriciteit en hete temperaturen… Hoedje af voor de poetsfirma die de klus heeft geklaard. Dankzij hen kunnen we nu gelukkig weer in perfect hygiënische omstandigheden werken.”

Financiële kater

De brand had ook belangrijke financiële implicaties. “Onze verzekering gewaarborgd inkomen kwam niet tussen”, zucht Laura. “Brand wordt niet gedekt in zo’n polis. Mochten we gewond zijn geraakt, dan hadden we wel een vergoeding gekregen. Het zijn van die verrassingen die je kunt missen als kiespijn, op het moment dat je sowieso al zwaar getroffen wordt. We hebben nu zowat 700.000 euro gespendeerd aan de heropbouw. Dat is meer dan gepland, ja. We hebben van de nood een deugd gemaakt. Alles is nu zoals wij het honderd procent willen. Die onvoorziene meerkost is wat het is. Dat wordt enkele jaren langer werken dan voorzien, vrezen we. Toch willen we niet te veel mopperen. We kijken liever vooruit en voelen dat het leven ons toch nog toelacht.”

Dankbaar

Bistro BiBoo opent voor het grote publiek op vrijdag 15 februari maar vandaag, woensdag, is er een proefavond voor alle mensen die het echtpaar in al die maanden zo goed geholpen hebben: familie, buren maar ook de aannemers die het beste van zichzelf hebben gegeven om alles klaar te krijgen. “Het is onze manier om dankjewel te zeggen maar tegelijk ook een goeie test voor de werking van onze keuken”, weet Laura. “We koken namelijk op inductie, voor de brand was dat nog op aardgas. Ons team van medewerkers is ook helemaal nieuw. De mensen die hier voordien werkten, konden uiteraard geen negen maanden bij de pakken blijven neerzitten en werken intussen elders.”

Tijd maken voor Noa

Het koppel is vast van plan om het succesverhaal van Bistro BiBoo verder te zetten. “Dit is ons levenswerk en dat geef je niet op, ook niet na zo’n afschuwelijke brand”, legt Laura uit. “Maar we gaan ook proberen om privé wat te genieten. De voorbije maanden waren allesbehalve gemakkelijk. Stijn is hier veel in de weer geweest, ik heb op verschillende plaatsen gewerkt om toch een inkomen te hebben. Maar tegelijk was er, meer dan vroeger, gelegenheid om tijd te maken voor Noa. Daar heb ik van genoten. Die luxe wil ik graag koesteren.” Toch wordt het hard werken geblazen want intussen stromen de reservaties alweer vlot binnen. “De komende weekends zijn al volgeboekt, het is drummen voor een plaatsje. Het doet deugd te merken dat de mensen ons niet zijn vergeten. We zullen hen zo goed mogelijk in de watten leggen”, besluit Laura.