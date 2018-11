Lichten op kruispunt Molecule vanaf voorjaar 19 november 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft meer nieuws over het kruispunt van de N36 met de Pareelstraat en Klijtberg, aan koopcenter Molecule. Eerder kon je lezen dat dit beruchte kruispunt verkeerslichten krijgt. "De omgevingsvergunning is aangevraagd, vermoedelijk starten de werken in het voorjaar van 2019", zegt directiesecretaris Dirk Vanhuysse. "De kostprijs is 150.000 euro voor de wegen en 110.000 euro voor de lichten, volledig ten laste van AWV. Er gebeurden daar in 2015 en 2016 drie ongevallen, telkens met fietsers die gewond raakten. Over cijfers van 2017 en later beschikken we niet. We willen dergelijke ongevallen, waarbij gemotoriseerd verkeer in conflict komt met zwakke weggebruikers, vermijden met de verkeerslichten. Zo wordt er ook een dubbelrichtingsfietspad opgenomen in de lichtenregeling. De oversteek over en naar de N36 vanuit de zijstraten Klijtberg en Pareelstraat wordt beveiligd. En we verwachten dat er door de lichten minder files zullen zijn op de N36, tijdens piekmomenten in Molecule." (LPS)