Lichten op kruispunt Molecule vanaf eind mei Peter Lanssens

22 maart 2019

16u14 0 Anzegem Het agentschap wegen en verkeer (AWV) heeft een timing voor de heraanleg van het kruispunt van de N36 met de Pareelstraat en Klijtberg, aan koopcenter Molecule in Vichte. “De werken starten op maandag 8 april en zijn tegen eind mei af”, zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).

Het kruispunt krijgt verkeerslichten en een invoegstrook. Er is ook een dubbelrichtingsfietspad in de lichtenregeling opgenomen. De oversteek over en naar de N36 vanuit de zijstraten Klijtberg en Pareelstraat wordt zo beveiligd. AWV verwacht dat er door de lichten minder files zullen zijn op de N36, tijdens piekmomenten in Molecule. En dat er minder ongevallen zullen zijn. Zo gebeurden daar in 2015 en 2016 drie ongevallen, telkens met fietsers die gewond raakten. De werken kosten AWV 260.000 euro. De Pareelstraat en Klijtberg zijn tijdens de werken niet bereikbaar vanaf de N36, ook niet voor fietsers. Het verkeer op de N36 kan wel door. De omleiding voor de Klijtberg gaat via de Hoek- en Bosstraat. De omleiding voor de Pareelstraat gaat via de Otegemstraat. Fietsers die uit de richting Ingooigem komen en naar de Klijtberg moeten, nemen tijdens de werken het onverharde fietspad ter hoogte van de Ingooigemstraat 62. Zo kom je op de Goed Ter Motestraat uit en kan je toch de Klijtberg bereiken.