Laatstejaars vieren 100 dagen bij min twee graden 24 februari 2018

02u34 0

Het vroor dat het kraakte, maar de 600 laatstejaars van het secundair in Waregem en Anzegem lieten zich daar niet door afschrikken. Ze kwamen vrijdagmorgen bij min twee graden samen op de Markt in Waregem. Om er aan de kant van winkelgalerij Het Pand uit de bol te gaan en zich warm te springen op muziek. "Het was heel koud, maar de jeugd kan daar tegen hé", knipoogde schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V). De laatstejaars hadden zich verkleed. We zagen onder meer Smurfen, jongeren in dievenpak en als frietjes van McDonald's vermomde studenten. Er was op de 100 dagen een verbod op sterke drank, scheerschuim, eieren, bloem, bommetjes en vuurwerk. Alles verliep rustig. "Het deed deugd om de feestende jeugd zo te zien genieten van hun dag", aldus Jo Neirynck. (LPS)