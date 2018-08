Kunstkring Indigo stelt tentoon 24 augustus 2018

02u24 0

Kunstkring Indigo, opgericht in 2002, stelt van vrijdag 7 tot en met zondag 9 september tentoon in zaal Ansold in Anzegem. De groep telt vooral leden uit Waregem en Anzegem die naar buiten komen om te schetsen of te aquarellen. Op vrijdagavond 7 september opent schepen Jeremie Vaneeckhout (Groen) de expo.





Het publiek is welkom op zaterdag van 14 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 19 uur. (XCR)