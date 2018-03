Koen Tack trekt lijst van N-VA 29 maart 2018

Huidig schepen Koen Tack (56) trekt in Anzegem de lijst van N-VA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn voorganger, gewezen schepen Noël Veys (68), duwt.





Er zijn nog vijf andere kandidaten bekendgemaakt, die ook een nog te bepalen prominente plaats krijgen. Dat zijn afdelingsvoorzitter Jan Dewijngaert, Jong N-VA-voorzitter Kilian Verspeelt, OCMW-raadslid Caroline Broucke en nieuwkomers Frederik Cardon en Sharon Cornillie. N-VA, in 2012 goed voor 10,1 procent van de stemmen en twee zetels, hoopt naar vier zetels door te groeien. "Onze huidige ploeg kan dat aan", zegt Jan Dewijngaert.





"We stellen een mooie lijst samen, met een mix van ervaring en nieuwe krachten", vult Koen Tack aan. N-VA zet onder meer in op veiligheid, natuur en het versterken van de vitaliteit in de dorpskernen. "Wat we in de dorpsraad in Vichte doen, moeten we ook in de andere kernen van onze gemeente kunnen bereiken", zegt Frederik Cardon hierover. De andere kandidaten op de N-VA-lijst worden binnenkort voorgesteld. N-VA trekt met de slogan 'Net, Natuur, Veilig, Verantwoordelijk, Vitaal, Aandachtig en Averechts' naar de kiezer. (LPS)