Kinderlokker aan halte schoolbus? 11 mei 2018

02u45 0 Anzegem In Vichte heeft een man woensdagmorgen vermoedelijk geprobeerd om een 12-jarige jongen in zijn witte bestelwagen te krijgen. "Hij deed zijn raam naar beneden en vroeg of ik een snoepje moest hebben", vertelt Warre Vercaemer, die meteen naar huis liep.

Warre (12) stond woensdag om 7.30 uur te wachten op de schoolbus langs de Heirbaan. "Plots stopte een witte bestelwagen. Een oudere man, met grijs haar en een bril, vroeg of ik een snoepje moest hebben", vertelt Warre. "Toen hij aan het grabbelen was in zijn snoeppot, ben ik weggerend, terug naar huis."





De oudere zus van Warre stond zoals altijd op de oprit van hun woning op de uitkijk. "Omdat de opstapplaats van de schoolbus te zien is vanop onze oprit, kijkt ze altijd of Warre veilig en wel op de bus raakt", vertelt hun moeder. "Toen ze zag dat Warre terugliep na dat gedoe met die bestelwagen, is ze hem tegemoet gelopen. Meteen daarna heeft ze ons verwittigd, zodat we de politie konden bellen."





De politie onderzoekt de zaak, maar heeft nog geen verdachte in het vizier. "We zijn allemaal erg geschrokken", vertelt de mama. "Alle scenario's spookten de hele dag door mijn hoofd. Gelukkig heeft Warre goed gereageerd en is hij niet ingegaan op de vraag van de man. Woensdagnamiddag zijn enkele neefjes komen spelen om zijn gedachten wat te verzetten." (AHK)