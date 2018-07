Kermis brengt 12.000 euro op 11 juli 2018

De 33ste editie van de Volkse Kermis op zondag 24 juni in Anzegem bracht 12.000 euro op. Er gaat 4.000 euro naar De Hoge Kouter in Kortrijk, voor jongeren met een verstandelijke beperking, en nog eens 4.000 naar Groep Ubuntu, een organisatie die mensen met een beperking steunt. De Hoge Kouter en Ubuntu investeren ermee in tablets, om er hun cliënten vertrouwd mee te maken. Nog eens 4.000 euro gaat naar Drieweg. Dat bouwproject in de Kruisweg in Anzegem omvat twaalf serviceflats, aangepast aan de noden van hulpbehoevende mensen met een beperking.





(LPS)